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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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65
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Киян попереджають про негоду: коли суттєво погіршиться погода

У столиці оголошено І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © ТСН.ua

У середу, 28 травня, у Києві погіршиться погода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 28 травня гроз”,- попередили синоптики.

У Києві та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень. Так, упродовж наступних кількох днів в Україні дощитиме. Натомість температура повітря буде комфортною.

Окрім того, синоптики шокували прогнозом на літо 2025-го. Так, вони попереджають про аномальну спеку до +40°C та зростання ризику торнадо та смерчів. Оскільки торік влітку погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, то цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
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