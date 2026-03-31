Киян попередили про небезпеку: що насувається на регіон

Гроза / © Associated Press

Реклама

Укргідрометцентр терміново попередив жителів Києва та області про погіршення погодни у найближчу годину. До кінця доби 31 березня очікується гроза.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Укргідрометцентру.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території столиці та Київщини. Протягом найближчої години очікується гроза, яка триватиме до кінця доби.

Реклама

Через таку погоду оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

До слова, 1 квітня в Україні переважатиме волога та нестійка погода з періодичними дощами. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, температура повітря у більшості областей становитиме +12…+17 градусів, проте на заході буде прохолодніше — від +6 до +12 градусів, а в Карпатах ще на кілька градусів нижче. У Києві очікується дощ та близько +15 градусів тепла.