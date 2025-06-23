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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2142
Час на прочитання
2 хв

Квартира зруйнована вщент: мешканка будинку у Києві показала наслідки удару РФ

Мешканка будинку, який постраждав через обстріл Києва, розповіла про пережите.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Києва

Обстріл Києва / © КМДА

Російські війська 23 червня поцілили у багатоповерхівку Шевченківського району Києва. Постраждав і будинок, який розташований навпроти. Фактично шибок фактично в усіх квартирах, які виходять вікнами до будівлі, в яку сталося влучання. Журналісти поспілкувалися з мешканцями.

Про це повідомляє «Сніданок з 1+1».

«В момент влучання була в ванній кімнаті. Чули „Шахеди“, все чули, все ми чули. Потім дали відбій повітряної тривоги. І потім на телефон прийшла після відбою інформація, що летять ракети. Дійсно, побігла в ванну. І це дуже моментом сталось, дуже одним моментом, одною секундою Це був жах», — пригадує жінка.

Вона говорить, що будинок каркасно-монолітний, тому вистояв.

«Ви бачите, квартира вщент зруйнована. Це зараз ми на кухні перебуваємо, але в такому стані кухня. Фактично жодної кімнати цивільної немає», — додала вона.

До мешканців будинку приходили поліцейські, робили фото й документували злочин РФ. Тепер кияни очікуватимуть на компенсації.

На щастя, пані Інна не постраждала. Втім у її сусідів є осколкові поранення.

«У мене все добре, слава Богу. Мене спасла ванна, це раз. І по-друге, після цього, що трапилось, я швидко, нічого не вхопивши, в чому була, як оце зараз, так і побігла вниз. По сходах побігла на перший поверх», — каже вона.

Біля будинку розгорнуто два штаби, де надають допомогу, зокрема психологічну й медичну. Втім пані Інна до фахівців не зверталася.

«Слава Богу, все добре, я взяла себе в руки, тому що ситуацію вже не виправиш. Її не повернеш, скоріше. І оце ураження цієї країни-агресора, яка робить бій українському народу, треба виправляти. Дякую. Тому треба себе брати в руки і жити далі», — каже вона.

Постраждала не сама, їй допомагають сусіда, приїхала родина з Житомирщини.

«Я їм зателефонувала. О 5 годині закінчилась комендантська, і вони приїхали уже з Житомирської області. Батькам моїм 75 і 77 років. І вони приїхали, і я їм дуже вдячна за те, що вони мені допомагають. Вдячна всім, всім, хто мені приїхав і допомагає», — розповіла жінка.

Журналіст подякував пані Інні за те, що вона не здається.

«Ні, не здамся», — запевнила киянка.

Російські війська в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву. Ворог бив “Шахедами” й ракетами, зокрема балістичними. Пошкоджені житлові будинки, автівки, навчальний заклад, бізнес-центр, спорткомплекс тощо.

Зокрема, у Шевченківському районі, який цієї ночі постраждав найбільше, було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки, загинуло 6 людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди.

Близько 25 людей постраждали через удар РФ по Києву.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2142
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