"Квартира зникла, немає!": киянка емоційно розповіла про пережиту атаку РФ

Київ 31 липня

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Мешканка Києва розповіла, що пережила через атаку РФ. Квартира, розташована над нею, повністю знищена.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

За словами жінки, вона не чула вибуху, лише відчула певний неприємний поштовх. Вона дістала незначне поранення ноги.

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«Я вскочила, чую щось таке, шукаю взуття, немає нічого… Штукатурка, скло. Наді мною 4-й поверх, це останній. Там зовсім… Дах горів, і вся квартира зникла… Немає! А моя знизу, на очах горить, і я нічого не можу зробить», — розповіла жінка.

Дата публікації 13:16, 31.07.25 Кількість переглядів 7 Киянка розповіла, що пережила під час атаки РФ

Нагадаємо, вночі 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Найбільше постраждав Київ, на який летіли «Шахеди» і ракети.

Вже відомо про 8 загиблих. На жаль, серед них — дитина. Кількість потерпілих зросла до 124. Під завалами може перебувати щонайменше 10 людей.

«Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для «Шахедів», інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах», — наголосив президент України Володимир Зеленський.

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