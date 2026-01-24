"Квартира мрії" за копійки: українці здивували покупкою житла в Італії

Ключі від дому

У соціальній мережі набуває популярності історія українки, яка разом із партнером придбала повністю готовий для життя будинок в Італії за ціною вживаного автомобіля середнього класу.

Про це розповіла dr_tannyy у TikTok.

Авторка блогу поділилася, що замість того, аби роками збирати на перший внесок або брати кабальну іпотеку на 30 років, вони вирішили ризикувати. Їхній вибір впав на будинок вартістю всього 18 000 євро.

Вид з дому в Італії / © Фото з відкритих джерел

Головна перевага цієї інвестиції — стан житла. За словами власниці, це не руїни, які потребують капіталовкладень, а повноцінна оселя, укомплектована меблями.

Ремонт в домі в Італії / © Фото з відкритих джерел

«Поки всі роками збирають на перший внесок або беруть іпотеку на 30 років, ми вирішили ризикнути. Наш будинок коштував, увага, 18 тисяч євро. За цілий дім, де вже є все, щоб заїхати та жити», — сказала авторка.

Вид з будинку / © Фото з відкритих джерел

Скільки ж коштувало оформити власність

Однак ціна «на ціннику» — це лише вершина айсберга. Українка відверто розповіла про додаткові витрати, без яких купівля нерухомості в Італії неможлива, особливо якщо покупець не володіє мовою та не знає місцевих законів.

Щоб стати повноправними власниками, парі довелося залучити цілу команду помічників. Фінальний кошторис виглядає так:

18 000 євро — вартість самого будинку;

3 500 євро — податки та послуги нотаріуса;

7 500 євро — юридичний супровід, послуги агентства нерухомості та перекладачів;

1 000 євро — дрібні витрати на папери та оформлення статусу.

У підсумку, повна вартість житла «під ключ» склала близько 30 000 євро.

Будинок розташований у мальовничій місцевості за 8 кілометрів від міста Кампобассо (регіон Молізе). Це не глушина: у селі працює продуктовий магазин, є два бари, піцерія, пошта та медичний пункт.

Дорога до міста автомобілем займає всього 10 хвилин. У самому Кампобассо є вся необхідна інфраструктура: університет, торговельні центри та лікарні.

Яка ситуація на ринку нерухомості в Італії

Ціна, яку заплатили українці, є значно нижчою за середньоринкову навіть для цього регіону. Згідно з даними аналітичного порталу Numbeo, станом на січень 2026 року середня вартість квадратного метра житла в центрі Кампобассо становить близько 2 000 євро, а на околицях — близько 1 000 євро.

Загалом по Італії у 2025 році середня ціна трималася на рівні 1 800 євро за квадратний метр. Проте експерти зазначають чіткий поділ цін залежно від географії.

Нагадаємо, раніше українка Анастасія, яка переїхала до Португалії, розповіла про складності життя у цій країні. Зокрема, вона вказала на проблеми з міграційною службою, яка «повністю паралізована», та дуже високі ціни на житло. Жінка також поскаржилася на високі податки та ментальну повільність португальців.