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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Купальний сезон у Києві 2025: санлікар розповів, чи можна купатися на пляжах

Санітарна якість води в Києві відповідає санітарним нормам, але купальний сезон під забороною.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Купальний сезон у Києві заборонено

Купальний сезон у Києві заборонено / © УНІАН

У Києві триває посилений контроль якості води на міських пляжах, попри те, що офіційно купальний сезон через воєнний стан не відкритий.

Про це розповів головний державний санітарний лікар столиці Сергій Чумак в інтерв’ю Укрінформу.

«Київська міська військова адміністрація офіційно заборонила купання в умовах воєнного стану. Водночас наш Центр контролю та профілактики хвороб спільно з іншими службами регулярно проводить моніторинг води та піску на пляжах. За санітарними показниками вода наразі є безпечною, і якщо хтось вирішить купатися, ризик для здоров’я мінімальний», — зазначив Чумак.

Водночас з огляду на безпекову ситуацію, в Києві не планують офіційно запускати купальний сезон, а мешканців закликають обмежити перебування на пляжах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у деяких регіонах України, зокрема в Одесі, купальний сезон уже розпочато — там відкрито 11 пляжів і ще один в області.

Також ми писали про те, що на пляжі в Затоці на Одещині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та загинули на місці.

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