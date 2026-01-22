Крижаний полон на Русанівці у Києві: 13 днів без опалення перетворили багатоповерхівку на морозильник

Будинок на Русанівці з розірваними трубами і +2 у квартирах. Фото Всеволода Севастьянова

Мешканці багатоповерхівки на Русанівці у Києві вже 13 днів лишаються без опалення, температура у квартирах впала до +2 градусів.

Про це розповів його мешканець та медійник Всеволод Севастьянов у себе в Facebook і у коментарі «УП».

Севастьянов поскаржився, що багатоповерхівка за адресою бульвар Ігоря Шамо, 14 (Дніпровський район Києва), стає «непридатною для проживання».

«13 доба без опалення, +2 вдома. Промерзає все. В будинку 384 квартири, діти, багато людей літнього віку», — зазначив він.

Мешканець уточнив, що ЖЕК і аварійники намагаються робити що можуть. Проте ситуація критична.

«Воду спускають з усіх стояків, вона замерзає в трубах і розриває їх. В цей надскладний період будинок лишився без опалення і без надії, що воно з’явиться. Наш будинок не внесуть до списку „критичних“, генератор не дадуть, бо „полетить електромережа“», — каже Севастьянов.

У коментарі для «УП» він додав, що мешканці багатостраждального будинку живуть в холоді. У квартирах наразі — від 2 до 5°C. Всі жителі ходять вдома одягнені, як на вулиці. Спати в таких умовах смертельно небезпечно.

У квартирах родини з дітьми гріються газом, водою, підігрівають вогнетривкі цеглини. Був випадок, що жінка на сковорідці гріла шматок рельси, по яких їдуть потяги», — розповів Севастьянов.

Через відключенні електрики мешканці не лише не можуть грітися за допомогою електроприладів, а й навіть вийти на вулицю. Справа тому, що сходи в багатоповерхівці небезпечні, адже слизькі, круті та місцями не мають поручнів.

«Ми вчора і сьогодні зливали воду з усього будинку, щоб далі не замерзало і не рвало труби і батареї. Разом з аварійниками горілками гріли труби. Конкретних прогнозів ми не чуємо. Треба розморожувати всі замерзлі стояки, позрізати батареї, де їх розірвало», — зазначає пан Всеволод.

Жител грілками намагалися розігріти труби, аби там не замерзла вода

На його думку, частково врятувати ситуацію могла б постійна наявність світла у будинку. Але багатоповерхівку відмовляються вносити до переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Що каже влада

Головний інженер керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва Вадим Панов у розмові з журналістами видання пояснив, що у випадку будинку на бульварі Ігоря Шамо, опалення не вдається відновити через наслідки кількох російських атак. Унаслідок останього удару у будинку було вибито багато вікон, і поки їх вставляли, вода у трубах встигла замерзнути.

«За технічним проєктом будинок має два технічні поверхи. Один на рівні приблизного другого поверху, інший — на горищі, в якому після „прильоту“ повибивало всі вікна. Поки атака закінчилася, поки почали все „зашивати“, вода прихопилася, і злити воду стало неможливо. З усіх інших будинків позливали, а тут вода примерзла через специфіку проєкту багатоповерхівки», — пояснив Вадим Панов.

Коли там стабілізують ситуацію, посадовець не береться прогнозувати.

Нагадаємо, що без тепла у Києві залишаються 2600 будинків, тривають екстрені відключення світла.