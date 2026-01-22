ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
935
Час на прочитання
3 хв

Крижаний полон на Русанівці у Києві: 13 днів без опалення перетворили багатоповерхівку на морозильник

У Києві мешканці будинку на Русанівці живуть у квартирах, де стовпчики термометрів не піднімаються вище +2°C.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Будинок на Русанівці з розірваними трубами і +2 у квартирах. Фото Всеволода Севастьянова

Будинок на Русанівці з розірваними трубами і +2 у квартирах. Фото Всеволода Севастьянова

Мешканці багатоповерхівки на Русанівці у Києві вже 13 днів лишаються без опалення, температура у квартирах впала до +2 градусів.

Про це розповів його мешканець та медійник Всеволод Севастьянов у себе в Facebook і у коментарі «УП».

Севастьянов поскаржився, що багатоповерхівка за адресою бульвар Ігоря Шамо, 14 (Дніпровський район Києва), стає «непридатною для проживання».

«13 доба без опалення, +2 вдома. Промерзає все. В будинку 384 квартири, діти, багато людей літнього віку», — зазначив він.

Мешканець уточнив, що ЖЕК і аварійники намагаються робити що можуть. Проте ситуація критична.

«Воду спускають з усіх стояків, вона замерзає в трубах і розриває їх. В цей надскладний період будинок лишився без опалення і без надії, що воно з’явиться. Наш будинок не внесуть до списку „критичних“, генератор не дадуть, бо „полетить електромережа“», — каже Севастьянов.

У коментарі для «УП» він додав, що мешканці багатостраждального будинку живуть в холоді. У квартирах наразі — від 2 до 5°C. Всі жителі ходять вдома одягнені, як на вулиці. Спати в таких умовах смертельно небезпечно.

У квартирах родини з дітьми гріються газом, водою, підігрівають вогнетривкі цеглини. Був випадок, що жінка на сковорідці гріла шматок рельси, по яких їдуть потяги», — розповів Севастьянов.

Через відключенні електрики мешканці не лише не можуть грітися за допомогою електроприладів, а й навіть вийти на вулицю. Справа тому, що сходи в багатоповерхівці небезпечні, адже слизькі, круті та місцями не мають поручнів.

«Ми вчора і сьогодні зливали воду з усього будинку, щоб далі не замерзало і не рвало труби і батареї. Разом з аварійниками горілками гріли труби. Конкретних прогнозів ми не чуємо. Треба розморожувати всі замерзлі стояки, позрізати батареї, де їх розірвало», — зазначає пан Всеволод.

Жител грілками намагалися розігріти труби, аби там не замерзла вода

Жител грілками намагалися розігріти труби, аби там не замерзла вода

На його думку, частково врятувати ситуацію могла б постійна наявність світла у будинку. Але багатоповерхівку відмовляються вносити до переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Що каже влада

Головний інженер керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва Вадим Панов у розмові з журналістами видання пояснив, що у випадку будинку на бульварі Ігоря Шамо, опалення не вдається відновити через наслідки кількох російських атак. Унаслідок останього удару у будинку було вибито багато вікон, і поки їх вставляли, вода у трубах встигла замерзнути.

«За технічним проєктом будинок має два технічні поверхи. Один на рівні приблизного другого поверху, інший — на горищі, в якому після „прильоту“ повибивало всі вікна. Поки атака закінчилася, поки почали все „зашивати“, вода прихопилася, і злити воду стало неможливо. З усіх інших будинків позливали, а тут вода примерзла через специфіку проєкту багатоповерхівки», — пояснив Вадим Панов.

Коли там стабілізують ситуацію, посадовець не береться прогнозувати.

Нагадаємо, що без тепла у Києві залишаються 2600 будинків, тривають екстрені відключення світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
935
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie