Кривавий удар по Києву: загинула відома лікарка-реабілітологиня

У ніч проти 28 серпня Росія завдала по Києву масований кривавий удар, внаслідок якого загинули понад 20 людей. Серед загиблих — відома лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, невролог центру медичної реабілітації КНП «КМКЛ 1» Оксана Процюк.

Про це повідомляє Центру медичної реабілітації КНП «Київська міська клінічна лікарня №1» у Facebook.

«Вчора ще усміхнена, натхненна питаннями реабілітації, пацієнтами… Сьогодні тиша від невимовного болю, гіркої втрати. Оксана Миколаївна була не лише гарним лікарем, професіоналом своєї справи, чарівною жінкою, турботливою дружиною та мамою, гордістю нашого колективу, але й справжнім другом для нас, підтримкою для своїх пацієнтів! Її чесність, доброта, щирість, відповідальність, турбота та мудрість були прикладом для колег! Вона не просто скеровувала нашу команду, а надихала нас щодня! Її шлях був сповнений любові до життя й прагнення допомогти кожному, хто звертався», — йдеться у повідомленні.

Колектив Центру медичної реабілітації висловлює глибоке співчуття родині та близьким з приводу тяжкої втрати.

«Світла пам’ять про неї житиме в наших серцях та у серцях тих, кому вона подарувала здоров’я та надію», — пишуть колеги Оксани Процюк.

Зазначимо, у Києві зросла кількість жертв російської комбінованої масованої атаки дронами та ракетами в ніч проти 28 серпня — наразі підтверджено загибель 23 людей.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал». Під обстріл потрапили житлові квартали, приватні будинки та інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.