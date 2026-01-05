ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Кривавий підробіток: у Києві затримали 24-річну агентку ФСБ, яка підірвала джип військового

Киянка підірвала нацгвардійця заради 1500 доларів, яких так і не отримала.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Від підпалів до терактів: історія 24-річної киянки, яка стала знаряддям у руках ФСБ

Від підпалів до терактів: історія 24-річної киянки, яка стала знаряддям у руках ФСБ / © Національна поліція України

У Києві по «гарячих слідах» затримали російську агентку, яка підірвала авто військового.

Про це пишуть поліція Києва, СБУ, Київська міська прокуратура

Зловмисниця вчинила теракт 4 січня цього року в Києві. 24-річна жінка, яка мешкає на Оболоні, шукала «підробіток» у соціальних мережах, де на неї восени минулого року «вийшов» представник ФСБ. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала.

За його інструкцією зловмисниця погодилася виготовити вибуховий пристрій, а потім закласти його під автомобіль військового Land Rover.

Вона заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу. Надалі, коли військовослужбовець підійшов до авто — стався вибух.

У 30-річного постраждалого військового — мінно-вибухова травма та осколкове поранення ноги, його супутниця має травму правої кисті та забої обличчя. Відтак, обоє отримали тілесні ушкодження — зокрема, осколкові поранення та контузію.

Підозрювану у вчиненні теракту затримали в одному з торгово-розважальних центрів столиці, де вона переховувалася після вчинення злочину. За вчинення теракту їй загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Крім того, затримана підозрюється у вчиненні підпалу автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року.

Раніше у Києві затримали кілера, який готував вбивство офіцера ГУР.

Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie