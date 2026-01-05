Кривавий підробіток: у Києві затримали 24-річну агентку ФСБ, яка підірвала джип військового

Від підпалів до терактів: історія 24-річної киянки, яка стала знаряддям у руках ФСБ / © Національна поліція України

У Києві по «гарячих слідах» затримали російську агентку, яка підірвала авто військового.

Про це пишуть поліція Києва, СБУ, Київська міська прокуратура

Зловмисниця вчинила теракт 4 січня цього року в Києві. 24-річна жінка, яка мешкає на Оболоні, шукала «підробіток» у соціальних мережах, де на неї восени минулого року «вийшов» представник ФСБ. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала.

За його інструкцією зловмисниця погодилася виготовити вибуховий пристрій, а потім закласти його під автомобіль військового Land Rover.

Вона заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу. Надалі, коли військовослужбовець підійшов до авто — стався вибух.

У 30-річного постраждалого військового — мінно-вибухова травма та осколкове поранення ноги, його супутниця має травму правої кисті та забої обличчя. Відтак, обоє отримали тілесні ушкодження — зокрема, осколкові поранення та контузію.

Підозрювану у вчиненні теракту затримали в одному з торгово-розважальних центрів столиці, де вона переховувалася після вчинення злочину. За вчинення теракту їй загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Крім того, затримана підозрюється у вчиненні підпалу автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року.

