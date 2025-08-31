- Дата публікації
Кривавий конфлікт у Фастові: чоловік розстріляв батька і сина, є загиблий
Чоловік розстріляв двох у Фастові: 28-річний хлопець помер, його батько — тяжко поранений
У Фастові на Київщині розстріляв батька з сином. Внаслідок інциденту 28-річний загинув, а його батько — тяжко поранений.
Про це передає поліція Київської області.
За словами правоохоронців, між зловмисником та ще двома чоловіками — батьком та сином — стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до своїх суперників. Він здійснив декілька пострілів у чоловіків.
Свідком даної події став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою. Він негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу для поранених. Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога.
Поліцейські затримали 53-річного нападника.
