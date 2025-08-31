ТСН у соціальних мережах

Кривавий конфлікт у Фастові: чоловік розстріляв батька і сина, є загиблий

Чоловік розстріляв двох у Фастові: 28-річний хлопець помер, його батько — тяжко поранений

Дмитро Гулійчук
Після сварки чоловік розстріляв батька з сином, один із них загинув

У Фастові на Київщині розстріляв батька з сином. Внаслідок інциденту 28-річний загинув, а його батько — тяжко поранений.

Про це передає поліція Київської області.

За словами правоохоронців, між зловмисником та ще двома чоловіками — батьком та сином — стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до своїх суперників. Він здійснив декілька пострілів у чоловіків.

Свідком даної події став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою. Він негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу для поранених. Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога.

Поліцейські затримали 53-річного нападника.

Раніше повідомлялося, що у Львові знову сталася стрілянина.

