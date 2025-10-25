ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Кривава ніч у Києві: російська атака забрала життя людини, є поранені

У Києві знову лунали вибухи — російська атака забрала життя людини.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки російської атаки на Київ 25 жовтня

Наслідки російської атаки на Київ 25 жовтня / © ДСНС

У суботу, 25 жовтня, ворог здійснив чергову атаку на столицю України, Київ. Внаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 9:00 відомо, що ще десятеро мешканців столиці зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

«Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. Щирі співчуття рідним та близьким. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеню», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня у Києві під час повітряної тривоги пролунали кілька потужних вибухів. Ворог здійснив чергову балістичну атаку по Києву. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

В Повітряних Силах зазначили, що 25 жовтня в Україні було зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie