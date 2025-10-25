Кривава ніч у Києві: російська атака забрала життя людини, є поранені

Наслідки російської атаки на Київ 25 жовтня / © ДСНС

У суботу, 25 жовтня, ворог здійснив чергову атаку на столицю України, Київ. Внаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 9:00 відомо, що ще десятеро мешканців столиці зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

«Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. Щирі співчуття рідним та близьким. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеню», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня у Києві під час повітряної тривоги пролунали кілька потужних вибухів. Ворог здійснив чергову балістичну атаку по Києву. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

В Повітряних Силах зазначили, що 25 жовтня в Україні було зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.