Кривава атака на завод у Київській області: кількість загиблих зросла, під завалами можуть бути люди (фото)

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

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Внаслідок ранкової атаки РФ на Київщину четверо людей загинули, ще четверо постраждали.

Про це у Facebook повідомло Головне управління ДСНС у Київській області та оприлюднило фото наслідків.

«Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості області», — уточнили рятувальники.

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На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину 5 червня / © ДСНС

Керівник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram повідомив про те, що, за попередньою інформацією, постраждали семеро людей. Він також підтвердив інформацію про те, що кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на мирне підприємство у Броварському районі зросла до чотирьох людей.

«Внаслідок чергової ворожої атаки на Київщину зазнало пошкоджень одне з підприємств області. За попередньою інформацією, постраждали семеро людей. На жаль, наразі відомо про чотирьох загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей», — наголосив він.

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Керівник Київської ОВА додав, що на місці працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та встановлення остаточних масштабів руйнувань.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та поранених. Микола Калашник попереджав, що під завалами адмінбудівлі, яка на той час ще палала, досі шукають працівників.

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