Коти й собаки загинули в зачиненій квартирі: жителька Ірпеня піде під суд

Поліцейські Київської області скерували до суду обвинувальний акт щодо жительки Ірпеня, яка залишила в зачиненій квартирі чотирьох котів і собак. Усі тварини загинули від спраги та голоду.

Про це повідомила поліція Київської області.

У місті Ірпінь жінка залишила без нагляду чотирьох домашніх тварин, що призвело до їхньої загибелі. Про інцидент правоохоронцям повідомили стурбовані сусіди.

Поліція з’ясувала, що 42-річна місцева мешканка протягом кількох місяців утримувала у своїй квартирі двох котів і двох собак, яких раніше підібрала на вулиці. Жінка тривалий час не доглядала за ними, не забезпечувала їжею та водою, оскільки фактично проживала в іншому будинку.

За висновками експерта, тварини загинули внаслідок тривалого голодування та нестачі води.

Наприкінці жовтня поліцейські повідомили жінці про підозру. Слідчі завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі, вчиненого стосовно двох і більше тварин. Фігурантці справи загрожує до 8 років ув’язнення.

До слова, на Львівщині поліція розпочала перевірку щодо 30-річного чоловіка, який опублікував у соцмережі відео жорстокого поводження своїх дітей із котом. На кадрах діти розмальовували тварину фломастерами та піднімали за лапу. Користувачі та зоозахисники обурилися інцидентом. Встановлено, що чоловік — батько дітей львівської анестезіологині. На чоловіка складено протоколи за жорстоке поводження з тваринами та невиконання батьківських обов’язків. Кота вилучили та передали зоозахисникам.