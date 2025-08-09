- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
Котячі супергерої: в Києві поліція врятувала тварин, які тиждень провели у зачиненій квартирі
Тиждень у закритій квартирі без їжі та води — так виживали дев’ять котів у Києві, поки їх не врятували.
У Святошинському районі Києва поліція та зоопатруль врятували дев’ять котів, які тиждень були зачинені у квартирі після смерті господарки.
Про це повідомила поліція Києва.
Сусіди звернулися до правоохоронців, коли помітили, що літня жінка перестала виходити з дому.
Прибувши на місце, слідчо-оперативна група виявила, що власниця померла.
Усередині квартири знайшли котячу родину: шестеро новонароджених кошенят, їхню маму та двох дорослих котів.
Тварин передали до зоопатруля. Наразі вони перебувають під наглядом ветеринарів, у безпеці та поступово набираються сил.
Нагадаємо, кішка з Одеси настільки звикла до повітряних тривог, що вивчила шлях до укриття і щоразу тікає туди самостійно. Її поведінка зворушила Мережу.
П’ятирічну руду кицю подружжя взяло з притулку, де мешкало ще 25 котів. Вона сама обрала свою родину: сіла на руки — і залишилася з ними назавжди. Відтоді вона — повноправна частина родини, яка не просто адаптувалася, а й стала прикладом розумної реакції на тривоги.