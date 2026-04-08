Контроль і перевірка документів: у Києві посилять заходи безпеки на Великдень

У Києві на Великдень посилять заходи безпеки, а комендантська година залишиться незмінною.

Дмитро Гулійчук
Комендантська година у Києві — як пройдуть великодні служби

Комендантська година у Києві — як пройдуть великодні служби / © Православна Церква України

Комендантська година на Великдень у Києві діятиме без змін, проте у деяких церквах богослужіння відбуватимуться і вночі.

Про це розповіла речниця столичної поліції Анна Страшок, передають Новини.LIVE.

Страшок зазначила, що у Києві богослужіння на Великдень відбуватиметься у близько 160 храмах. Усюди чергуватимуть правоохоронці.

Посилені заходи безпеки у Києві

Вона попередила, що на період Великодніх свят у Києві посилять заходи безпеки. Зокрема, буде збільшена кількість патрулів поліції поблизу храмів, їхньої території, кладовищ та місць скупчень людей

Правоохоронці перевірятимуть документи або речі громадян з метою недопущення провокацій та для того, щоб гарантувати безпеку.

«Це може бути як перевірка документів, так і поверхнева перевірка або огляд якихось речей. Тобто, ми просимо вірян зрозуміння поставитися до цих заходів, сприяти працівникам поліції виконаними службових обов’язків», — каже Анна Страшок.

Крім того, поліцейські безпосередньо перед самим богослужінням будуть оглядати приміщення церков і територій поблизу храмів на наявність підозрілих предметів. До цієї перевірки будуть залучені кінологи зі службовими собаками.

Раніше ми писали, що у Львові на Великдень святкові богослужіння відбуватимуться з урахуванням комендантської години, тому Великодніх богослужінь у нічну пору не буде.

