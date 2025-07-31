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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

Комбінований удар РФ по Києву: рятувальники показали моторошні кадри наслідків

На місці «прильотів» у Святошинському та Солом’янському районах Києва продовжує працювати ДСНС.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Києва 31 липня

Обстріл Києва 31 липня

Масована комбінована атака росіян на Київ цієї ночі забрала життя 6 людей. На жаль, кількість може зрости. Що ж до постраждалих — їх наразі 52.

Про це повідомляє ДСНС.

Обстріл Києва 31 липня

Обстріл Києва 31 липня

Домівки киян, які опинилися в епіцентрі нальоту, вщент зруйновані.

Обстріл Києва 31 липня

Обстріл Києва 31 липня

Як зазначається, на місці трагедії безупинно працюють надзвичайники. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Допомогу надають медики, психологи ДСНС, волонтери та інші служби.

Обстріл Києва 31 липня

Обстріл Києва 31 липня

Ліквідація наслідків триває у Святошинському та Солом’янському районах столиці. До робіт залучені понад 300 рятувальників і 65 одиниць техніки ДСНС.

Обстріл Києва 31 липня

Обстріл Києва 31 липня

«Цієї ночі Росія знову била по мирних. Під прицілом — житлові будинки. Ще одна ніч страху, болю й невиправних втрат для українських родин…», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 31 липня РФ завдала комбінованої атаки по Києву. Наслідки фіксують у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах Відомо про двох загиблих та 52 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей.

Цифра, на жаль, може зрости. Очікуємо на оновлену інформацію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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