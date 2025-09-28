- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Час на прочитання
- 1 хв
Комбінований удар по Києву: кількість постраждалих знову зросла
Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Уламки пошкодили будинки в кількох районах. Кількість постраждалих знову зросла.
В ніч проти 28 вересня окупанти масовано атакували Київ безпілотниками та ракетами. Кількість постраждалих зросла до 6 осіб.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці», — зазначив він.
За його даними, у Соломʼянському районі через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку.
Також є падіння уламків у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах.
У Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих.
У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, — падіння уламків на дах багатоповерхівки.
У Святошинському — падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрону впали на двоповерхову нежитлову забудову.
У Дарницькому уламки впали на території приватної садиби.
«Екстрені служби працюють на місцях. Ворожа атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях», — наголосив Кличко.
Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. На жаль, унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.