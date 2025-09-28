ТСН у соціальних мережах

Київ
6162
1 хв

Комбінований удар по Києву: кількість постраждалих знову зросла

Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Уламки пошкодили будинки в кількох районах. Кількість постраждалих знову зросла.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

В ніч проти 28 вересня окупанти масовано атакували Київ безпілотниками та ракетами. Кількість постраждалих зросла до 6 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці», — зазначив він.

За його даними, у Соломʼянському районі через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку.

Також є падіння уламків у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах.

У Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих.

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, — падіння уламків на дах багатоповерхівки.

У Святошинському — падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрону впали на двоповерхову нежитлову забудову.

У Дарницькому уламки впали на території приватної садиби.

«Екстрені служби працюють на місцях. Ворожа атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях», — наголосив Кличко.

Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. На жаль, унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.

