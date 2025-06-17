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- Київ
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Комбінована атака Росії по Києву: 40 постраждалих, зруйнований підʼїзд житлового будинку
Внаслідок масованої атаки ворога в Києві 17 червня 2025 року постраждали понад 40 людей.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Понад 30 із них госпіталізували.
Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки.
У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.
Нагадаємо, що нинішньої ночі Росія завдала потужного, комплексного удару по Києву, Одесі та низці інших регіонів України, використавши крилаті ракети, гіперзвукові боєприпаси, системи “Іскандер” та дрони.