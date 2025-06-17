ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Комбінована атака Росії по Києву: 40 постраждалих, зруйнований підʼїзд житлового будинку

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

Внаслідок масованої атаки ворога в Києві 17 червня 2025 року постраждали понад 40 людей.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

  • Понад 30 із них госпіталізували. 

  • Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки.

  • У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. 

  • Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.

Нагадаємо, що нинішньої ночі Росія завдала потужного, комплексного удару по Києву, Одесі та низці інших регіонів України, використавши крилаті ракети, гіперзвукові боєприпаси, системи “Іскандер” та дрони.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie