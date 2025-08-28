ТСН у соціальних мережах

Комбінована атака РФ на Київщину та Запоріжжя: головні новини ночі 28 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 серпня 2025 року:

  • Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки Читати далі –>

  • "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів через атаку на інфраструктуру у Вінницькій області Читати далі –>

  • Росіяни атакували підприємство в Запоріжжі: сталася пожежа Читати далі –>

  • Росіяни атакували Київщину: є потерпілий Читати далі –>

  • Важка ніч для Києва: 4 загиблих, кількість потерпілих зростає Читати далі –>

