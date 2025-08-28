- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1432
- Час на прочитання
- 1 хв
Комбінована атака РФ на Київщину та Запоріжжя: головні новини ночі 28 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 серпня 2025 року:
Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки Читати далі –>
"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів через атаку на інфраструктуру у Вінницькій області Читати далі –>
Росіяни атакували підприємство в Запоріжжі: сталася пожежа Читати далі –>
Росіяни атакували Київщину: є потерпілий Читати далі –>
Важка ніч для Києва: 4 загиблих, кількість потерпілих зростає Читати далі –>