Комбінована атака на Київ: руйнування, пожежі та багато постраждалих (фото, відео)

Наслідки атаки на Київ

Реклама

Унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах Києва.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку та на територію навчального закладу. Також через падіння уламків сталося загорання автомобіля.

У Дніпровському районі постраждали три багатоквартирні будинки та приватна садиба, а також зафіксовано пожежу на відкритій території.

У Подільському районі пошкоджено п’ять житлових будинків і нежитлову споруду.

У Шевченківському районі, через падіння уламків, виникло загорання поблизу медичного закладу та у нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі уламки спричинили пожежу в медичному закладі, а також пошкодили нежитлову будівлю.

У Деснянському районі загорілися два житлові будинки.

У Солом’янському районі вогонь охопив дах одного з житлових будинків.

У Святошинському районі уламки спричинили пожежу в приватному будинку.

Мер також попередив, що у місті можливі перебої з електро і водопостачанням.

Реклама

Станом на 02:45 зафіксовано 12 постраждалих у столиці. Чотирьох із них медики госпіталізували, зокрема, одного чоловіка у вкрай важкому стані.

Раніше повідомлялося, що Росія у ніч проти 14 листопада здійснила масовану атаку по Київській області, застосувавши ракети та ударні дрони.

Ми раніше інформували, що у Києві внаслідок ворожої атаки Зафіксовано влучання уламків у 5-ти поверховий житловий будинок.