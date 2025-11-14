- Дата публікації
Комбінована атака на Київ: руйнування, пожежі та багато постраждалих (фото, відео)
Уламки збитих цілей спричинили численні пожежі та руйнування житлових і нежитлових будівель у різних районах міста.
Унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах Києва.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку та на територію навчального закладу. Також через падіння уламків сталося загорання автомобіля.
У Дніпровському районі постраждали три багатоквартирні будинки та приватна садиба, а також зафіксовано пожежу на відкритій території.
У Подільському районі пошкоджено п’ять житлових будинків і нежитлову споруду.
У Шевченківському районі, через падіння уламків, виникло загорання поблизу медичного закладу та у нежитловій будівлі.
У Голосіївському районі уламки спричинили пожежу в медичному закладі, а також пошкодили нежитлову будівлю.
У Деснянському районі загорілися два житлові будинки.
У Солом’янському районі вогонь охопив дах одного з житлових будинків.
У Святошинському районі уламки спричинили пожежу в приватному будинку.
Мер також попередив, що у місті можливі перебої з електро і водопостачанням.
Станом на 02:45 зафіксовано 12 постраждалих у столиці. Чотирьох із них медики госпіталізували, зокрема, одного чоловіка у вкрай важкому стані.
Раніше повідомлялося, що Росія у ніч проти 14 листопада здійснила масовану атаку по Київській області, застосувавши ракети та ударні дрони.
Ми раніше інформували, що у Києві внаслідок ворожої атаки Зафіксовано влучання уламків у 5-ти поверховий житловий будинок.