Комарницький з дружиною продали 110 квартир у Києві: що відомо про мільйонну оборудку

Нині Денис Комарницький перебуває у Відні / © скриншот з відео

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Київський бізнесмен Денис Комарницький разом з дружиною продали 110 квартирами у Києві. Подружжя володіло цими квартирами у 2016-2018 роках.

Про це стало відомо з розслідування Слідства.Інфо.

Зазначається, що йдеться про нерухомість у престижних забудовах Києва. Зокрема, вони мали 52 квартири в ЖК «Комфорт Таун». Ще 48 квартир бізнесмена знайшли в ЖК Central Park. Останні 10 квартир, які вдалося знайти журналістам, знаходяться у ЖК Tetris Hall. Повідомляється, що Комарницький з дружиною намагалися продати ці квартири протягом кількох днів чи тижнів з моменту набуття права власності.

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Розслідувачі зазначають, що на продажі цієї нерухомості Комарницький з дружиною могли заробити 440 мільйонів гривень.

Також, враховуючи підозри Комарницькому в причетності до схем з виділення землі у Києві під забудови, журналісти припускають, що ці квартири могли стати способом розрахунку за надання таких послуг.

Що відомо про Дениса Комарницького?

Протягом 2008-2010 років Комарницький був лідером фракції «Блоку Леоніда Черновецького» у Київраді.

2020 року народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького. Цей комп’ютер під час обшуків вилучилипрацівники Служби безпеки України. На комп’ютері містилися так звані «понятійки», що стосувалися функціонування будівельного ринку Києва.

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З опублікованих матеріалів стало відомо, що протягом останніх років Комарницький був головним «смотрящим» за сферами будівництва та комунального господарства у столиці. Так, пов’язані з Комарницьким компанії регулярно отримували від київських комунальних підприємств великі підряди на будівництва та реконструкції.

Зокрема, бізнесмен був бенефіціаром компанії-генерального підрядника будівництва Подільського мостового переходу у столиці. Його кошторисна вартість рішенням Київради була збільшена від 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Втеча Комарницького за кордон

10 лютого директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається покинути територію України, і що правоохоронці вживають заходів для його затримання. НАБУ також опублікувало повідомлення про оголошення бізнесмена у розшук.

Згодом стало відомо, що «смотрящий» за Києвом таки втік за кордон. Журналісти «Української правди» знайшли Комарницького в елітному районі Відня. Він відмовився відповідати на запитання журналіста Михайла Ткача, як виїхав з України, звинуватив розслідувача у «шпигунстві» та пригрозив судом.

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Комарницький також прокоментував інформацію викриття його офісу на впливі на столичну владу, сказавши, що то «фейкові новини».

За інформацією джерел «УП», спершу Комарницький переховувався від слідства в Києві, потім — в області, а згодом виїхав до Румунії. Цікаво, що офіційно кордону він не перетинав.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Обшуки в КМДА! Правоохоронці викрили злочинну групу в міській владі Києва!