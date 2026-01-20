- Дата публікації
Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом: нардеп озвучив терміни
Погодні умови наразі достатньо несприятливі, для того, аби швидко повертати світло в оселі, також багато аварійних пошкоджень, зазначив Нагорняк.
Потрібно перетерпіти січень і лютий. А від березня ситуація має поступово покращуватись.
Про це повідомив народний депутат України від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк в етері телеканалу «КИЇВ24», коментуючи енергетичну ситуацію у Києві після російських атак.
«РФ б’є по генерації в місті Києві й по об’єктах оператора системи передачі, які відповідають за постачання електричної енергії з АЕС до столиці, і до центру України. Росіяни намагаються зробити все для того, аби кияни залишились без електропостачання і теплопостачання», — каже нардеп.
Нагорняк зазначив, що погодні умови достатньо несприятливі, для того, аби швидко повертати світло в оселі, також багато аварійних пошкоджень.
«Навантаження на систему дуже значне», — додав нардеп.
Нагадаємо, у ніч та зранку 20 січня Росія здійснила комбінований удар по Києву: пошкоджені будинки, авто, є постраждала.