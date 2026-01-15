Коли в Києві покращиться ситуація зі світлом: гендиректор Yasno дав відповідь

Відключення світла / © Getty Images

За теперішніх умов неможливо обіцяти швидке покращення із забезпеченням Києва електроенергією. Киянам потрібно протриматися, доки не вщухнуть люті морози.

На цьому наголосив гендиректор Yasno Сергій Коваленко в коментарі «РБК-Україна».

За його словами, у довгостроковій перспективі, покращення точно буде, якщо столиця України не зазнаватиме масованих обстрілів.

«Якщо ми кажемо про тижні, я не впевнений, що можна очікувати якихось суттєвих покращень», додав Коваленко.

Керівник енергетичної компанії зазначив, що на відновлення деяких пошкоджених російськими обстрілами об’єктів потрібен тривалий час, а є такі, що взагалі відновленню не підлягають.

«З іншого боку, в нас зараз -17. Впродовж найближчих 10 днів ще мороз тримається. Але ми розуміємо, що мороз не може триматись 2 місяці. Ми вважаємо, що треба протриматися тижні, поки погода трішки покращиться», — сказав він.

При цьому Сергій Коваленко додав, що слово «покращення» в теперішніх умовах звучить недоречно.

«Коли в тебе навіть в середньому 3 години є світло, а 10 немає — це жахливі умови. Але вже як є, треба з цим якось бути», — підсумував він.

Нагадаємо, у Києві створено штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Відбулося його перше засідання.