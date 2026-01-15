- Дата публікації
Коли в Києві покращиться ситуація зі світлом: гендиректор Yasno дав відповідь
Якщо столиця України не зазнаватиме нових масштабних обстрілів російської терористичної армії, покращення можливе, але не найближчим часом.
За теперішніх умов неможливо обіцяти швидке покращення із забезпеченням Києва електроенергією. Киянам потрібно протриматися, доки не вщухнуть люті морози.
На цьому наголосив гендиректор Yasno Сергій Коваленко в коментарі «РБК-Україна».
За його словами, у довгостроковій перспективі, покращення точно буде, якщо столиця України не зазнаватиме масованих обстрілів.
«Якщо ми кажемо про тижні, я не впевнений, що можна очікувати якихось суттєвих покращень», додав Коваленко.
Керівник енергетичної компанії зазначив, що на відновлення деяких пошкоджених російськими обстрілами об’єктів потрібен тривалий час, а є такі, що взагалі відновленню не підлягають.
«З іншого боку, в нас зараз -17. Впродовж найближчих 10 днів ще мороз тримається. Але ми розуміємо, що мороз не може триматись 2 місяці. Ми вважаємо, що треба протриматися тижні, поки погода трішки покращиться», — сказав він.
При цьому Сергій Коваленко додав, що слово «покращення» в теперішніх умовах звучить недоречно.
«Коли в тебе навіть в середньому 3 години є світло, а 10 немає — це жахливі умови. Але вже як є, треба з цим якось бути», — підсумував він.
Нагадаємо, у Києві створено штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Відбулося його перше засідання.