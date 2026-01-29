Коли усі будинки Києва будуть з теплом: прогноз експерта

Теплопостачання у Києві / © РБК-Україна

У Києві можуть відновити теплопостачання до усіх будинків, які досі не мають опалення через російські удари по енергетиці, орієнтовно 1-2 лютого.

Таке сподівання висловив у четвер, 29 січня, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, зараз ведеться робота з відновлення теплопостачання, яка, за його прогнозом, «призведе до того, що не пізніше 1-2 лютого будуть опалюватися ті будинки, які зараз не мають опалення».

Експерт наголосив, що повторне підключення будинків, які залишилися без тепла, є складним завданням, оскільки злиття води з внутрішньобудинкових мереж не убезпечує їх повністю від пошкоджень.

«Це старі будинки. Мережі у поганому стані. І тепер наслідки цього ми побачимо, безпосередньо», — зазначив Харченко.

Нагадаємо, станом вечір 29 січня у Києві відсутнє теплопостачання у 454 житлових будинках. Найскладніша ситуація спостерігається у Деснянському районі, зокрема на житловому масиві Троєщина.