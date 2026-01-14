Коли у Києві стане більше світла: Свириденко назвала день та умову

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

Ситуація з графіками світла у Києві може покращитися вже від четверга, 15 січня. Це за умови, якщо Росія не влаштує нову атаку по України.

Про це прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила під час засідання Верховної Ради 14 січня.

За її словами, на правобережній частині столиці — у Шевченківському, Подільському, частині Солом’янського, Голосіївському та Печерському районах — діють графіки, що передбачають по 5 год. із електроенергією та без неї.

Водночас на Лівобережжі обмеження наразі суворіші: світло подають на 3 — 4 год., після чого вимикають на 9 — 10 год. Утім, за відсутності масованих атак, уже від вечора 15 січня графіки мають стати м’якшими.

Уряд змінив підхід до живлення критичної інфраструктури

Як повідомила Свириденко, після перегляду графіків відключень світла вдалося вивільнити близько 1 ГВт потужності. Це дало змогу забезпечити споживачів електроенергією ще на одну-дві додаткові черги.

У районах, де ситуація з електропостачанням залишається найскладнішою, об’єкти заживлюють від генераторів. Наразі пального достатньо, також здійснюється імпорт збільшених обсягів.

Окрім цього, найближчими днями відбудеться засідання «енергетичного Рамштайну». Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів, які вже отримали перелік потреб і спільно з представниками Києва працюють над покращенням ситуації з електропостачанням.

Влада готова підтримати бізнес у разі тривалих відключень

Свириденко також прокоментувала ситуацію з тимчасовим припиненням роботи окремих супермаркетів у Києві 13 січня через затяжні відключення світла.

За її інформацією, станом на сьогодні магазини вже відновили роботу, мають генератори, а у разі повторення подібних ситуацій уряд готовий оперативно реагувати та допомагати бізнесу.

Ситуація зі світлом у Києві зараз

Нагадаємо, 13 січня заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що через нічні атаки РФ ситуація з електроенергією у Києві залишається непрогнозованою та складною. Аварійні бригади працюють цілодобово, намагаючись стабілізувати мережу попри негоду, проте ворожі обстріли унеможливлюють надання будь-яких конкретних прогнозів щодо повернення до планових графіків.

Зауважимо, 14 січня в Києві діють екстрені відключення світла: мешканці мають електроенергію лише близько 3 год. на добу, тоді як періоди без живлення сягають 10 год. У ДТЕК наголошують, що через аварійний стан системи, негоду та перевантаження мереж час відключень може змінюватися. Якщо світла немає понад 12 годин, це свідчить про локальну аварію.