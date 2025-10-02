У Києві стартує опалювальний сезон: хто й коли отримає тепло

Опалення / © iStock

У Києві опалювальний сезон для об’єктів соціальної інфраструктури розпочинається від 3 жовтня. Це стосується лікарень, шкіл, дитячих садків та інших соціальних закладів.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Алгоритм підключення

Подача тепла до цих установ відбувається за індивідуальними заявками. Керівники закладів самі ухвалюють рішення про необхідність підключення, враховуючи похолодання та соціальну спрямованість своїх об’єктів.

Важливо, що більшість лікарень, дитсадків та шкіл обладнані індивідуальними тепловими пунктами. Це дозволяє установам ефективно регулювати постачання тепла і максимально раціонально використовувати енергоносії.

Коли чекати та тепло в житлових будинках

Рішення про початок опалювального сезону в житловому фонді ухвалюватиметься пізніше, після всебічного аналізу. Влада міста зважає на кілька ключових факторів:

Раціональне використання енергоносіїв та ситуацію в енергосистемі.

Економію коштів для мешканців міста (недоцільність зайвих витрат на тепло).

Прогнозні температурні показники, а не лише поточні.

Таким чином, соціальні заклади традиційно отримують тепло першими.

Нагадаємо, до старту опалювального сезону в Україні залишилося зовсім небагато часу, тому відкладати підготовку вже точно не варто. Достатньо приділити батареям у своїй оселі 5–10 хвилин — і взимку вам не доведеться переплачувати за тепло.

Також повітря, що накопичується в системі опалення, є причиною холодних зон на радіаторах, поганої циркуляції води та шумів («бурління»). Щоб відновити нормальну роботу опалення, потрібно провести процедуру «випускання повітря».