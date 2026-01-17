ТСН у соціальних мережах

Коли у Києві припиняться морози: відома синоптикиня поділилася прогнозом "для своїх"

Довгостроковий прогноз свідчить, що 31 січня та 1 лютого повітря в столиці нарешті буде прогріватися до плюсових значень.

Потепління взимку

У Києві можливе потепління через 13 днів / © УНІАН

Після 30 січня у столиці України, ймовірно, припиняться морози, які особливо дошкуляють жителям Києва через відключення світла та проблеми з опаленням, спричинені масштабними російськими обстрілами.

Таким прогнозом поділилася відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, переглядаючи прогностичні погодні моделі, вона зауважила оптимістичну діаграму температури повітря для Києва.

Судячи з цього довгострокового прогнозу, 31 січня та 1 лютого повітря в столиці нарешті буде прогріватися до плюсових значень.

«Моделі професійні, не сумнівайтесь. Проте надто велика завчасність прогнозу, ймовірні які завгодно зміни-уточнення», — попередила Наталка Діденко.

Синоптикиня наголосила, що цей прогноз не є стовідсотковим, а радше такою собі «суботньою метеорологічною медитацією для своїх».

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в Україні суттєвих змін погоди найближчим часом не очікується. Перспектив на підвищення температури в більшості регіонів немає.

