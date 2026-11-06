Коли у Києві покращиться ситуація зі світлом: експерт озвучив терміни та головну загрозу

Відключення світла у Києві / © ТСН

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Для суттєвого покращення ситуації з електропостачанням у Києві енергетикам необхідно від 2 до 3 днів за умови відсутності нових обстрілів.

Про це в ефірі «Київ24» розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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За словами експерта, головним завданням для повернення до більш прогнозованих графіків або зменшення обсягів відключень є відновлення роботи 7–10 ключових високовольтних підстанцій, які зазнали пошкоджень.

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«Для того, щоб ситуація у столиці відчутно покращилася, потрібна стабільна робота ремонтних бригад протягом двох-трьох діб без нових прильотів», — зазначив Харченко.

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Головною перешкодою для швидкого відновлення інфраструктури залишаються неперервні атаки з боку РФ. Російські війська не лише завдають ракетних та дронових ударів, а й свідомо перешкоджають аварійним роботам.

Олександр Харченко розповів, що окупанти почали запускати безпілотники, які тривалий час просто кружляють у повітрі безпосередньо над пошкодженими підстанціями. Це створює постійну загрозу для життя енергетиків і змушує призупиняти відновлювальні роботи до ліквідації повітряної небезпеки.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив про те, що у Києві не очікується відключень електроенергії тривалістю добу або півтори навіть за найгіршого сценарію розвитку ситуації в енергосистемі. Водночас у разі серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак можливі графіки, за яких електропостачання подаватимуть лише 4–8 годин на добу.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опинився у найскладнішій ситуації серед регіонів країни не лише через інтенсивність російських обстрілів, а й через недостатню підготовку місцевої влади до їхніх наслідків.

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