Коли відновлять водопостачання у Києві / © pexels.com

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Подачу води на правому березі Києва починають поступово відновлювати. Працівникам «Київводоканалу» вдалося перезапустити основні технологічні процеси та повернути до роботи насосне обладнання, яке забезпечує водопостачання до правого берега Києва.

Про це повідомили у «Київводоканалі».

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Тиск у трубах правого берега вирівнюватиметься поетапно, тож вода вже починає повертатися до споживачів.

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«Майже добу наші працівники та аварійні бригади працювали безперервно, без зміни чергувань, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого об’єкта та забезпечити подачу води до осель киян», — пишуть у «Київводоканалі».

Повернення води та стабільного тиску потребує часу. Після запуску насосів система має потроху заповнити резервуари та трубопроводи, щоб тиск вийшов на необхідний рівень. Саме тому вода з’являтиметься не одночасно в усіх будинках, а поступово.

У «Київводоканалі» подякували всім співробітникам за професіоналізм, командну згуртованість та відданість роботі в надважких умовах.

Там додали, що водопостачання у Києві повертається до звичного режиму. Про будь-які зміни інформуватимуть додатково.

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У Києві виникли масштабні проблеми з водопостачанням

Нагадаємо, учора, 21 листопада, у Києві виникли масштабні перебої з водопостачанням одразу на обох берегах столиці: у правобережній та лівобережній частинах міста знижений тиск у мережах, а подекуди вода зникла повністю.

Раніше «Київводоканал» повідомляв про проблеми лише у п’яти районах — Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському, однак згодом оновив дані щодо охоплення обох берегів.

Фахівці підприємства працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску, а про зміни обіцяють інформувати додатково. Мешканцям столиці також нагадали, що набрати питну воду можна в бюветах.

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