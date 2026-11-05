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- Київ
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Коли у квартирах кияни буде тепло: влада назвали терміни підключення опалення
Столична влада заявила, що на повне підключення домівок киян до тепла потрібно близько 10 днів.
У Києві на повне підключення опалення в житлових будинках знадобиться близько 10 днів. Відлік цього терміну розпочався 2 листопада, коли в столиці стартував опалювальний сезон.
Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
«Орієнтовний час на розгортання системи та подачу тепла становить 10 днів», — наголосив чиновник.
Пантелеєв підтвердив, що до 12 листопада більшість житлових будинків у столиці мають бути з опаленням. Втім, винятки можуть бути за адресами, де виникнуть аварійні ситуації.
З його слів, опалення запускають одночасно в усіх районах — без поділу на черги за районами. Водночас сьогодні обіцяють оприлюднити актуальні дані про кількість будинків в столиці, де вже є тепло.
Як повідомляв раніше мер Віталій Кличко, у Києві від 2 листопада почнуть вмикати опалення. З його слів, для закладів соціальної сфери розпочали опалювальний сезон 16 жовтня.
Нагадаємо, мешканці Оболоні та Академмістечка вийшли на дороги через відключення світла. Так, на вулиці Йорданській жителі одного з будинків заявляють, що залишаються без нормального електропостачання уже майже п’ять діб. Водночас у ДТЕК наголошують, що тривала відсутність світла пов’язана з аваріями в електромережах через їхнє перевантаження.