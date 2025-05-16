Коли потепліє у Києві: в Укргідрометцентрі назвали дату (графік)

Якою буде погода у Києві / © ТСН

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У Києві та області 17-21 травня буде нестійка погода з періодичними дощами, невеликі з яких чергуватимуться з помірними. Таку погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса з північного заходу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у соцмережах.

Зазначається, що захмарене небо утримуватиме мінімальну температуру вночі у межах 6-11° з досить рівним її ходом, а вдень хмари перешкоджатимуть прогріванню повітря, тому очікуємо максимальну температуру 12-17°, і тільки 21 травня за рахунок прояснень дещо вище 20°.

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«Якщо завершальний місяць весни видається теплим, він ніби раніше розпочинає літо, але це точно не про наш травень. Тож набираймося терпіння в очікуванні теплої погожої погоди!» — повідомляє Укргідрометцентр.

Графік прогнозу погоди у Києві / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вище за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним.