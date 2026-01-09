Коли почнеться навчання у школах Києва після канікул: що відомо про формат

Школа / © Freepik

Новий навчальний семестр у київських школах розпочнеться вчасно — 12 січня. Навчання відбуватиметься у змішаному форматі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Змішаний формат навчання у столичних школах полягатиме в тому, що частина учнів перебуватиме у класах, а частина зможе долучатися до уроків онлайн.

«Рішення про змішаний формат навчання ухвалили з урахуванням погіршення погодних умов, комфорту киян і необхідності зберегти стабільний навчальний процес», — пояснили в КМДА.

Кожен заклад освіти має орієнтовний освітній алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, а також індивідуальні алгоритми, адаптовані під кожен конкретний заклад.

Керівники шкіл мають організувати освітній процес так, щоб усі учні — незалежно від вибраного формату — отримували повноцінне навчання.

Заклади дошкільної освіти столиці працюватимуть у звичному режимі.

Батьків закликають тримати зв’язок з класними керівниками або іншими представниками закладів освіти, користуватися виключно офіційними київськими джерелами інформації — повідомленнями КМДА, Департаменту освіти та районних адміністрацій.

Якщо батьки вирішують вести дітей до шкіл або садочків, слід дотримуватись загальних рекомендацій:

одягати дітей відповідно до погоди, враховуючи, що в закладах освіти може бути прохолодніше;

переглядати склад «тривожної торбинки»;

довіряти офіційній інформації школи, бути на зв’язку у визначених месенджерах або групах.

Нагадаємо, через суворе похолодання та складні погодні умови уряд ініціював перехід на особливий режим навчання, про що повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Міністерство освіти та місцеві адміністрації мають невідкладно розглянути питання про тимчасове припинення очних занять, перехід на дистанційну форму або продовження канікул щонайменше до 19 січня для всіх ланок освіти — від садочків до університетів. Остаточні рішення ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ та НС, виходячи з реальних температурних показників у кожній області.