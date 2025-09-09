Коли підвищать в Києві ціни на проїзд – Кличко дав відповідь

Мер Києва Віталій Кличко

Київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті, попри значний дефіцит бюджету.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запити від ЗМІ.

За словами міського голови, різниця між існуючим та економічно обґрунтованим тарифом становить 11 мільярдів гривень на рік. Ці кошти мають покриватися з бюджету міста. Однак ситуація ускладнилася після того, як у столиці забрали 8 мільярдів гривень на потреби «Укрзалізниці».

«Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів», — зазначив Кличко.

Мер також нагадав, що перевезення пільгових категорій населення є додатковим навантаженням на бюджет міста, адже це коштує ще мільярд гривень. Ці витрати, за його словами, держава не компенсує.

Кличко наголосив, що міська влада робить все, щоб підтримати киян у складній економічній ситуації, тоді як центральна влада, на його думку, навпаки, ускладнила це завдання. Він підтвердив свою обіцянку, що підвищення цін на проїзд не розглядатиметься до кінця війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві обговорюють можливість запровадження безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Таку ідею нещодавно висловив депутат Київради Андрій Вітренко. Він зазначив, що наявні мільярдні компенсації, які виділяються на міський транспорт, можуть дозволити зробити поїздки безкоштовними для пасажирів.