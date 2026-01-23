Коли Києву повернуть графіки відключень світла: гендиректор YASNO назвав три ключові фактори

Відключення світла

Через регулярні обстріли енергосистема Києва опинилася у критичному стані, що робить столицю одним із найпроблемніших регіонів країни. Значна частина житлового сектора забезпечується електрикою через ручне керування мережами, тому наразі неможливо точно спрогнозувати терміни відновлення стабільної роботи планових графіків відключення світла.

Про це розповів генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє «Телеграф».

Повернення графіків у Києві: ключові фактори

«Робити якісь припущення наразі не видається доцільним. Адже стійкість системи в конкретний момент залежить від кількох факторів», — пояснив Коваленко.

Першим чинником є погодні умови. Морози, снігопади та дощі безпосередньо впливають як на стабільність роботи енергосистеми, так і на темпи її відновлення, наголосив очільник YASNO.

«Ми знаємо, що взимку кожні -5 градусів додають до споживання від 100 МВт — люди догріваються, коли централізованого опалення не вистачає. Підвищене навантаження може впливати на міцність систем та кількість аварій на мережах», — розповів Коваленко.

Другим важливим чинником є процес відновлення. Як пояснив гендиректор YASNO, кожна нова аварія послаблює систему, і під час чергових ремонтів може виникнути потреба у заміні більшої кількості обладнання.

Третій фактор — обстріли. Неможливо наперед спрогнозувати, куди саме «прилетить» і якими будуть масштаби пошкоджень.

«Складно передбачити, якою буде тяжкість наступної атаки, чи потрапить снаряд у якусь підстанцію, яким буде обсяг уражень. Якими будуть супутні фактори — та ж погода, наявність обладнання, швидкість відновлення», — пояснив Коваленко.

Коли в Києві будуть планові графіки відключень?

«Ситуація у Києві — одна з найскладніших в Україні за весь час через комбінацію тих чинників, які ми вже зазначили. Ми сподіваємося, що коли потеплішає, то навантаження на мережу трохи спаде», — вважає експерт.

Нагадаємо, за оцінками директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, потепління в Україні дещо знизить споживання електроенергії, що може додати киянам близько 1,5-2 годин світла на добу, однак миттєвого чи кардинального покращення очікувати не варто. Подальший стан енергомережі безпосередньо залежатиме від імовірних нових російських атак.