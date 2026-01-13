Графіки будуть жорсткими: Міненерго про відключення світла у Києві

Відключення світла у Києві / © Getty Images

Ситуація в енергосистемі Києва залишається складною. Тому у столиці досі діють аварійні відключення світла замість планових.

Про це розповіли в Міненерго.

«Ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки й негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві й низці інших областей», — йдеться в повідомденні.

Роботі енергетиків заважають морози та обстріли. Проте Міненерго запевняє, що енергетики, попри всі труднощі, працюють у режимі 24/7, щоб полагодити пошкоджене обладнання та стабілізувати систему.

У відомстві попереджають: навіть коли прогнозовані погодинні відключення повернуться — графіки будуть жорсткими. Це відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що у Києві понад 700 будинків уже чотири доби залишаються без опалення, а місто перейшло на екстрені вимкнення світла.

