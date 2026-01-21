Коли Київ повернеться до погодинних графіків відключень: прогноз Міненерго

Відключення світла / © Associated Press

Стан енергосистеми України залишається вкрай складним через постійні російські атаки та різке похолодання. За словами першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова, повернення до погодинних графіків відключень у Києві відбудеться після стабілізації ситуації.

Про це інформує Міненерго.

За словами Некрасова, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють безперервно, аби якнайшвидше відновити електро- та теплопостачання.

Внаслідок нічних атак ворога зранку без світла залишилися споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. У всіх регіонах уже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

У Києві та Київській області ситуація ускладнюється додатковим навантаженням на мережі через морози. До відновлення електро- та теплопостачання залучили аварійні бригади з інших областей, а також фахівців «Укрзалізниці». Наразі оператори систем розподілу застосовують мережеві обмеження — графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

У столиці вже відновили водопостачання. Водночас триває перевірка роботи об’єктів критичної інфраструктури, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міністерства енергетики, також очікується допомога від міжнародних партнерів.

“Графіки раніше оприлюднених погодинних знеструмлень не діють. Повернення до прогнозованих відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі”, — констатував Некрасов.

Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. У низці областей вимушено застосовують аварійні відключення через перевантаження обладнання внаслідок морозів.

У Міненерго наголосили, що через масовані атаки Росії в енергосистемі України запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Перший заступник міністра подякував енергетикам, комунальникам, рятувальникам і залізничникам за роботу в надскладних умовах.

Раніше експерт наголосив, що Київ перебуває на межі енергетичної катастрофи.

Наразі 4200 багатоквартирних будинків перебувають без стабільного теплопостачання. Це третина від 12 тисяч житлового фонду Києва, що є доволі критичним показником.

Стабільного теплопостачання, на жаль, цього тижня ще не буде. Річ у тім, що на ТЕЦ-5 — найбільшій в Україні, яка живить бну частину Києва — не працюють 2 з 4 енергоблоків після ударів. Обсяг відновлювальних робіт дуже великий, а мінусові температури лише ускладнюють ситуацію.

«За тиждень-два, якщо не буде недобрих дій з боку ворога, всі будинки будуть заживлені», — припускає експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.