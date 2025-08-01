Клименко розповів про пошуки та ідентифікацію загиблих у Києві: жахливі подробиці

Атака на Київ / © Володимир Зеленський

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У Києві завершено рятувальні роботи після масштабного ракетного удару по Солом’янському району. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пошуково-рятувальні групи виявили всі тіла загиблих.

Про це повідомив Ігор Клименко в ексклюзивному коментарі ТСН.

«Я можу сказати, що всі жертви — ідентифіковані. Тут працюють, як я вчора говорив, 22 слідчі групи Національної поліції, працюють групи СБУ, що стосується безпосереднього самої ракети», — повідомив міністр.

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За його словами, пошуково-рятувальна операція тривала понад добу — рятувальники працювали навіть вночі, незважаючи на складні умови.

Клименко розповів, що на одному з останніх етапів рятувальники знайшли під завалами жінку з дитиною на шостому поверсі. Вони були затиснуті бетонними плитами та частинами стіни. Через складність розбору конструкцій, роботи доводилося тимчасово зупиняти, аби не нашкодити постраждалим.

«Ми могли б завершити роботи раніше, але мусили діяти максимально обережно. На жаль, багато людей потрапили до лікарень», — сказав Клименко.

Після завершення пошуків, про це була офіційна доповідь президентові України. Наразі на місці трагедії продовжують працювати слідчі групи Нацполіції, представники СБУ та міграційної поліції.

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Також створено тимчасовий штаб для допомоги постраждалим. Люди можуть звернутися туди для термінового відновлення документів — свідоцтв про народження, паспортів, водійських посвідчень тощо. Одночасно фахівці проводять дефектовку спалених автомобілів, яких на місці трагедії залишилось десятки.

Міська влада працює над наданням тимчасового житла для постраждалих. Після цього планується розробити механізм компенсації за втрачене майно.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за останній час — 317 одиниць повітряного озброєння, зокрема 309 дронів і 8 крилатих ракет. Основною мішенню ворога стала столиця.

У Святошинському районі Києва ракета влучила просто в 9-поверховий житловий будинок, знесено цілий під’їзд. Під уламками досі шукають людей. Є загиблі, серед них — дитина, десятки поранених. Рятувальні служби працюють безперервно.

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Пошкодження зафіксовані також у Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах. Під обстріл потрапив і дім ведучої 24 Каналу Катерини Соляр.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окрім Києва атаки зазнали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина та Київська область. За його словами, Росія навмисно цілила по цивільних об’єктах.