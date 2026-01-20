- Дата публікації
Кличко: у Києві на Лівому березі — перебої з водопостачанням
На лівому березі Києва виникли перебої з водопостачанням.
У Києві на лівому березі міста після атаки РФ зафіксували перебої з водопостачанням.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, комунальні служби з’ясовують причини та працюють над відновленням подачі води. Киян просять стежити за офіційними повідомленнями та за можливості зробити запас води.
Повітряна тривога в столиці триває. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.
