Кличко: у Києві на Лівому березі — перебої з водопостачанням

Вода / © Pixabay

Реклама

У Києві на лівому березі міста після атаки РФ зафіксували перебої з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, комунальні служби з’ясовують причини та працюють над відновленням подачі води. Киян просять стежити за офіційними повідомленнями та за можливості зробити запас води.

Реклама

Повітряна тривога в столиці триває. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо.