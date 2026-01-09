ТСН у соціальних мережах

Київ
383
2 хв

Кличко розповів, коли киянам повернуть тепло в будинки

Частині київських багатоповерхівок планують повернути тепло вже сьогодні ввечері.

Руслана Сивак
Опалення

Опалення / © Credits

Сьогодні ввечері, 9 січня, міські служби розраховують відновити теплопостачання в частині столичних багатоповерхівок, що залишилися без опалення після масованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Наразі через пошкодження мереж без тепла перебувають близько 6 тисяч багатоквартирних будинків столиці.

Таку заяву київського міського голови Віталія Кличка опублікували у КМДА.

За словами Віталія Кличка, ситуація в Києві залишається складною, але контрольованою. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням систем життєзабезпечення.

«Половина багатоквартирних будинків Києва — майже 6 тисяч — наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері», — заявив Віталій Кличко.

Також він додав, що окрім проблем з опаленням, у місті фіксують перебої з водою. Станом на 16:00 водопостачання вже повернули в Печерський район, також поступово наповнюються системи в районах лівого берега.

Віталій Кличко зауважив, що через відсутність електроенергії на верхніх поверхах будинків може бути відсутній тиск у трубах, оскільки підкачувальні насоси потребують живлення.

«В Києві підготовлено понад 1200 пунктів обігріву (незламності), де можна зігрітись, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефони, повербанки й інші гаджети. Цієї осені їх побільшало: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торговельних центрах міста», — зауважив Кличко.

Міський голова закликав киян, які мають світло та тепло, проявляти солідарність і допомагати сусідам зігрітися або приготувати їжу.

Що відомо про ситуацію у Києві

Нагадаємо, у Києві після масованої атаки — складна ситуація. У місті спостерігаються перебої з теплом та водою.

До того ж росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні у Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.

Через нічну масовану атаку 9 січня спершу на лівому березі Києва було запроваджено екстрені відключення світла. На правому березі до цього моменту електропостачання залишалося плановим. Енергетики ДТЕК працюють над відновленням тепла й світла, насамперед заживлюючи критичну інфраструктуру.

Окрім цього, у Києві очікується значне погіршення погодних умов, що може призвести до транспортного колапсу та підвищеного травматизму.

383
