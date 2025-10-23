Кличко заявив, що на Київ чекає "найважча зима"

Віталій Кличко / © Віталій Кличко/Тelegram

Київ підготувався до нового опалювального сезону — здійснили ремонт пошкоджених та зношених ділянок мереж, гідравлічні випробування, оснащення котелень.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

З його слів, також створено захист критичної інфраструктури відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.

«Попри підготовку, нинішній сезон залишається найскладнішим через систематичні атаки ворога на енергооб’єкти всієї країни, масовані удари дронами та ракетами. Ситуація в інших містах, зокрема Чернігові, Славутичі та на Сумщині, показує критичний стан мереж, тому Київ змушений демонструвати здатність швидко й ефективно реагувати на нові виклики», — зазначив він.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що у столиці від 3 жовтня розпочинається опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших установ соціальної сфери.

Щодо житлового сектору, мер наголосив, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням раціонального використання ресурсів, ситуації в енергосистемі та прогнозів погоди.

«Ми повинні економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримують тепло, як зазвичай, заклади соціальної сфери», — додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче. Зазвичай це відбувається в середині жовтня (від 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.