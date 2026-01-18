ТСН у соціальних мережах

Київ
814
1 хв

Кличко повідомив, скільки будинків у Києві досі без тепла

Найбільше будинків, які досі перебувають без опалення, у Голосіївському районі української столиці.

Богдан Скаврон
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Київ узимку

Київ узимку / © Associated Press

У Києві відновлюють подачу тепла до 32 багатоповерхівок після того, як систему опалення довелося вимкнути через масштабний російський обстріл енергетичної інфраструктури української столиці 9 січня.

Про це у неділю, 18 січня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Із 6 000 наразі відновлюють подачу тепла ще до 32 багатоповерхівок, де найбільш складні роботи. Переважна кількість цих будинків у Голосіївському районі», — зазначив він.

За словами Кличка, у столиці є також будинки, де трапилися аварії.

«Там теж працюють фахівці, оперативно відновлюючи теплопостачання», — запевнив він.

Віталій Кличко наголосив, що ситуація складна, адже морози лютують і тривають екстрені відключення електроенергії. Поза тим, за його словами, Київ функціонує в надзвичайній ситуації.

Нагадаємо, очільник Міненерго Денис Шмигаль сьогоні повідомив, що через низькі температури та зношену інфраструктуру у Києві фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках.

