Кличко повідомив про перші наслідки масованої атаки на столицю
Зафіксовано влучання уламків у житлові будівлі та осередки займання.
У Києві внаслідок ворожої атаки Зафіксовано влучання уламків у 5-ти поверховий житловий будинок.
Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.
«У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Кличко інформує про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький та Дніпровський райони.
У Подільському районі займання в житловій багатоповерхівці.
У Дарницькому районі уламки впали на територію школи.
У Подільському ще за однією адресою загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно, на 12 поверсі.
У Дніпровському двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували.
У Дарницькому районі уламки впали в двір житлового будинку.
У Шевченківському загоряння уламків на відкритій території.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 14 листопада працюють сили протиповітряної оборони через загрозу ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 14 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.