Київ
954
1 хв

Кличко повідомив про перші наслідки масованої атаки на столицю

Зафіксовано влучання уламків у житлові будівлі та осередки займання.

Ігор Бережанський
Ворог атакує Київ

Ворог атакує Київ / © Associated Press

У Києві внаслідок ворожої атаки Зафіксовано влучання уламків у 5-ти поверховий житловий будинок.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

«У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Кличко інформує про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький та Дніпровський райони.

  • У Подільському районі займання в житловій багатоповерхівці.

  • У Дарницькому районі уламки впали на територію школи.

  • У Подільському ще за однією адресою загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно, на 12 поверсі.

  • У Дніпровському двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували.

  • У Дарницькому районі уламки впали в двір житлового будинку.

  • У Шевченківському загоряння уламків на відкритій території.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 14 листопада працюють сили протиповітряної оборони через загрозу ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 14 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

