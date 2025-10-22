ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
1 хв

Кличко повідомив про наслідки ворожого обстрілу столиці

У ніч на 22 жовтня столиця знову опинилася під ворожим обстрілом: у кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, є пошкодження майна, однак постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали по Києву чергового удару. В кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків збитих ворожих ракет. Працюють екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі після вибуху виникла пожежа, рятувальники гасять займання.

У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку — загорілися автомобілі. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Дніпровському районі уламки впали на подвір’я житлового будинку. Пожежі не було і люди не постраждали. За іншою адресою у цьому ж районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. Також уламки зафіксовані на відкритій території — служби виїхали на місце.

У Дарницькому районі, за адресою, де працювала бригада медиків, пошкоджень та постраждалих не виявлено.

Офіційна інформація оновлюється. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
528
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie