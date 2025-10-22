Кличко повідомив про наслідки ворожого обстрілу столиці

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали по Києву чергового удару. В кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків збитих ворожих ракет. Працюють екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі після вибуху виникла пожежа, рятувальники гасять займання.

У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку — загорілися автомобілі. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Дніпровському районі уламки впали на подвір’я житлового будинку. Пожежі не було і люди не постраждали. За іншою адресою у цьому ж районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. Також уламки зафіксовані на відкритій території — служби виїхали на місце.

У Дарницькому районі, за адресою, де працювала бригада медиків, пошкоджень та постраждалих не виявлено.

Офіційна інформація оновлюється. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги.