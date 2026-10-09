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- Київ
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Кличко пояснив слова про виїзд мешканців із Києва: що мав на увазі
Після заяв про можливий виїзд киян через російські обстріли Віталій Кличко пояснив позицію міської влади.
Міська влада Києва не закликає жителів залишати столицю, однак розраховує всі можливі сценарії розвитку подій через посилення російських обстрілів.
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі Київ24.
За словами мера, столиця готується до різних варіантів перебігу подій у зимовий період, враховуючи регулярні повітряні тривоги та атаки ворога.
«Ні в якому разі не закликаю. Цього очікує по великому рахунку лише Путін, щоб ми взяли свої валізи, кудись виїхали, залишили йому територію. Тому що ми, українці, йому не потрібні. Йому потрібна територія. Але ми, як міська влада, перераховуємо всі різні сценарії, навіть погані, які можуть відбутися. І закликаємо людей також подумати і прорахувати різні сценарії», — наголосив Віталій Кличко.
За словами мера, Київ цілодобово готується до зими і всі станції вже майже готові до старту опалювального сезону. Окрім цього, комунальники зміцнюють енергосистему столиці та планують до кінця року запустити резервну систему опалення, яка працюватиме у разі пошкодження основної.
«Але, щоб ми не робили, давайте будемо відвертими, залежить все від протиповітряної оборони. Якщо не стримувати ці удари балістикою і дронами по місту Києву, то якби добре не підготувались. На жаль, будуть руйнування», — резюмував мер.
Нагадаємо, Віталій Кличко в інтерв’ю AFP заявив, що через посилення російських обстрілів Київ фактично живе в режимі виживання. Він порадив киянам за можливості тимчасово виїхати з міста до родичів чи друзів в інших регіонах.