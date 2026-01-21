- Дата публікації
Кличко підтвердив смерть слюсаря у Києві: що сталося насправді
Причину смерті слюсаря встановлюють експерти.
У Києві 19 січня під час виконання роботи у квартирі одного зі столичних будинків помер слюсар.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Загиблому було 60 років. Наразі судово-медичні експерти визначають точну причину смерті.
Заява мера з’явилася після допису народного депутата Олексія Кучеренка, який повідомив, що у столиці нібито померли два слюсарі через «перевантаження».
«Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає тому люди працюють по 2-3 доби без перерви — практично валяться з ніг. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто памʼятайте про це», — зазначив нардеп.
Нагадаємо, 14 січня в Оболонському районі під час розвантаження обладнання, яке мало забезпечити теплом житлові будинки, загинув співробітник комунального підприємства «Київтеплоенерго».