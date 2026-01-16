Скільки будинків Києва залишаються без тепла: нові подробиці від Кличка

Опалення / © iStock

Реклама

У Києві 67 житлових будинків залишаються без опалення, проте комунальники розраховують відновити теплопостачання до ранку 17 січня.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За словами очільника міста, фахівці «Київтеплоенерго» наразі працюють у цілодобовому режимі, щоб максимально швидко стабілізувати ситуацію. Кличко висловив сподівання, що до кінця поточної доби або, щонайбільше, до ранку 17 січня кількість будинків без тепла буде мінімізовано до нуля.

Реклама

Окрему увагу міський голова звернув на необхідність взаємодопомоги у складних обставинах. Він закликав мешканців піклуватися про сусідів, особливо якщо йдеться про дітей або лежачих людей.

Віталій Кличко наголосив, що хоча місто має перелік вразливих категорій населення, самоорганізація та оперативне інформування влади є критично важливими. Він закликав у разі виявлення людей, які не можуть допомогти собі самостійно, негайно повідомляти районні адміністрації або звертатися до місцевих депутатів для координації допомоги.

Що відомо про ситуацію в Києві

Раніше ми писали, що столична влада виявилася недостатньо підготовленою до надзвичайної ситуації в енергосистемі. Порівнюючи зусилля різних міст, президент України Володимир Зеленський зазначив високу готовність Харкова, водночас наголосивши на пасивності Києва. Міський голова Віталій Кличко відповів на критику та пояснив ситуацію у місті.

Через це у Києві за дорученням президента України Володимира Зеленського створили штаб із ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці.

Реклама

Також в Україні запровадили послаблення режиму комендантської години на територіях, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Раніше повідомлялося, що у Києві після російських атак без опалення залишалося близько 300 багатоповерхових будинків. Ситуація на лівому березі найскладніша.

У столиці запроваджують суворий режим економії електроенергії на зовнішнє освітлення. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва через критичний стан енергосистеми після ворожих атак. Нові обмеження набувають чинності від 16 січня.