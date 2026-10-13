Кличко готовий зустрітися з протестувальниками: що заявив мер Києва

Кличко готовий зустрітися з протестувальниками

Реклама

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на те, що кияни збираються на мітинг за його відставку. Очільник столиці зазначив, що він готовий зустрітися з протестувальниками та навіть спільно розглянути гострі міські проблеми.

Про це міський голова Києва заявив для «Київ24».

Реклама

Кличко готовий зустрітися з протестувальниками: що заявив

Водночас посадовець звернув увагу на розподіл повноважень у столиці і спробував зняти з себе частину відповідальності за провали в місті.

Реклама

Він укотре нагадав, що очільників районних в місті державних адміністрацій призначає Офіс Президента, а не очільник міської ради.

За твердженням Віталія Кличка, районні посадовці самостійно розпоряджаються фінансуванням, яке їм надає столиця, проте відповідати за результати їхньої діяльності здебільшого доводиться особисто меру.

«Я готовий зустрітися з тими, хто має реальні пропозиції, що не так зроблено і що потрібно ще додатково зробити. Робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. У жодному разі виправдовуватися не буду», — каже Кличко.

До слова, міського голову Києва викликали до Верховної Ради України. Ймовірно, від нього вимагатимуть пояснень щодо стану підготовки Києва до зими та російських обстрілів.

Реклама

Що вирішує КМДА

Нагадаємо, що Кличко поєднує посади обраного міського голови та призначеного президентом голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законами України «Про столицю України — місто-герой Київ» та «Про місцеве самоврядування в Україні», саме він юридично відповідає за життєдіяльність міста, міський бюджет, роботу комунальних підприємств та профільних департаментів.

За Кодексом цивільного захисту України та Законом «Про місцеве самоврядування», КМДА зобов’язана забезпечувати цивільний захист населення та утримання укриттів. Підготовка до опалювального сезону, водопостачання, функціонування та будівництво транспорту й метро також є прямою компетенцією КМДА.

Крім усього, саме на КМДА лежить відповідальність за забудову історичних районів столиці та місць, де будівництво заборонене, оскільки саме Департамент містобудування КМДА видає містобудівні умови, а Київрада затверджує детальні плани територій, тоді як Закон «Про охорону культурної спадщини» зобов’язує місцеву владу захищати історичне середовище.

У Києві відбудеться мітинг за відставку Кличка

Нагадаємо, ветеран Дмитро Козятинський, який раніше ініціював акцію проти відставки Михайла Федорова, оголосив про проведення у Києві нового мітингу з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Активіст вважає, що київська влада провалила підготовку столиці до осені та холодного періоду.

Реклама

Акція відбудеться у суботу, 17 жовтня, о 12:00 під стінами Київської облдержадміністрації.

Водночас Віталій Кличко зазначив, що через посилення російських ударів по критичній інфраструктурі столиця готується до всіх можливих сценаріїв і порадив мешканцям за наявності можливості тимчасово виїхати за місто.

При цьому він підкреслив, що про повну евакуацію чи заклик залишати Київ не йдеться, а підготовку опалювальних станцій до зими майже завершено, і влада цілодобово працює над забезпеченням безпеки та резервного опалення.

Новини партнерів