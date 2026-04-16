Київ
Кількість жертв ракетної атаки Росії зростає: у Києві вже двоє загиблих

Унаслідок ворожої атаки на Київ кількість загиблих зросла до двох — серед жертв 12-річний хлопчик і 35-річна жінка, ще 10 людей постраждали.

Олена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

У Києві продовжує зростати кількість жертв після ворожої атаки. Станом на зараз відомо про двох загиблих — 12-річного хлопчика та 35-річну жінку.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, також постраждали щонайменше 10 мешканців столиці. Шістьох із них медики госпіталізували до лікарень. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Медичні бригади та екстрені служби продовжують працювати на місцях викликів. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що уламки ракети впали на Оболоні: є поранені медики

У Оболонському районі Києва після падіння уламків ракети виникла велика пожежа в нежитловій забудові, постраждали медики.

115
