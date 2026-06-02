Кількість жертв атаки на Київ зросла: в лікарні помер поранений

Атака на Київ / © Управління ДСНС Києва

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У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки 2 червня. У лікарні помер ще один постраждалий.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, станом на вечір кількість жертв удару РФ по Києву збільшилася до семи людей.

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«Ще один поранений помер у лікарні», — зазначив він.

Наразі відомо про 90 постраждалих внаслідок масованої атаки на столицю. У стаціонарах залишаються 52 поранених, серед них — двоє дітей.

Наслідки атаки РФ на Київ 2 червня

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих внаслідок масованої атаки на Київ. Рятувальні та аварійні служби впродовж доби працювали на місцях ударів.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних дронів. У столиці зафіксовані руйнування житлових будинків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

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