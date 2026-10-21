ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Кількість постраждалих від атаки на Київ зросла: троє людей у тяжкому стані

У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російських атак 20 жовтня. Наразі відомо про 21 пораненого та одну загиблу людину.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
ППО

ППО / © tsn.ua

Кількість постраждалих унаслідок російських атак на Київ 20 жовтня зросла до 21 людини. Троє поранених перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, 12 постраждалих медики госпіталізували. Стан трьох із них оцінюють як тяжкий.

«До 21 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атак ворога на столицю 20 жовтня. 12 поранених медики госпіталізували. Троє з них перебувають у тяжкому стані», — повідомив Кличко.

Також унаслідок російських ударів загинула одна людина.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російські війська завдали удару по Обухівському району Київської області, внаслідок чого була уражена виробничо-складська будівля. Загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення. На місці влучання спалахнула пожежа. Роботи з розбирання завалів та пошуку людей тривають.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie