Кількість постраждалих від атаки на Київ зросла: троє людей у тяжкому стані

ППО / © tsn.ua

Реклама

Кількість постраждалих унаслідок російських атак на Київ 20 жовтня зросла до 21 людини. Троє поранених перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Реклама

За його словами, 12 постраждалих медики госпіталізували. Стан трьох із них оцінюють як тяжкий.

Реклама

«До 21 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атак ворога на столицю 20 жовтня. 12 поранених медики госпіталізували. Троє з них перебувають у тяжкому стані», — повідомив Кличко.

Також унаслідок російських ударів загинула одна людина.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російські війська завдали удару по Обухівському району Київської області, внаслідок чого була уражена виробничо-складська будівля. Загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення. На місці влучання спалахнула пожежа. Роботи з розбирання завалів та пошуку людей тривають.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів